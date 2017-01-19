Д.Табачника ніколи не оголошували в міжнародний розшук – В.Неволя

"Щодо Дмитра Табачника, то в нас ніколи не було запитів і завдань про оголошення до міжнародного розшуку. Єдине про що мені доводиться постійно говорити, це про те, що він не перебуває в розшуку, ніяких проблем з Ізраїлем чи з якоюсь іншою країною, щодо цієї особи в нас немає", - повідомив В.Неволя.

Нагадаємо, 7 липня 2015 року слідче управління Служби безпеки України оголосило у розшук колишнього міністра освіти України Дмитра Табачника.