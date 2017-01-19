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Д.Табачника ніколи не оголошували в міжнародний розшук – В.Неволя

Д.Табачника ніколи не оголошували в міжнародний розшук – В.Неволя

Київ • УНН

 • 7792 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Колишнього міністра освіти і науки України Дмитра Табачника ніколи не оголошували у міжнародний розшук. Про це під час прямої лінії заявив керівник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя, передає УНН.

"Щодо Дмитра Табачника, то в нас ніколи не було запитів і завдань про оголошення до міжнародного розшуку. Єдине про що мені доводиться постійно говорити, це про те, що він не перебуває в розшуку, ніяких проблем з Ізраїлем чи з якоюсь іншою країною, щодо цієї особи в нас немає", - повідомив В.Неволя.

Нагадаємо, 7 липня 2015 року слідче управління Служби безпеки України оголосило у розшук колишнього міністра освіти України Дмитра Табачника.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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