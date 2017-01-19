Д.Табачника никогда не объявляли в международный розыск - В.Неволя

"Относительно Дмитрия Табачника, то у нас никогда не было запросов и задач об объявлении в международный розыск. Единственное о чем мне приходится постоянно говорить, это о том, что он не находится в розыске, никаких проблем с Израилем или с какой-то другой страной, в отношении этого лица у нас нет ", - сообщил В.Неволя.

Напомним, 7 июля 2015 года следственное управление Службы безопасности Украины объявило в розыск бывшего министра образования Украины Дмитрия Табачника .