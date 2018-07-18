Суд відмовився арештувати підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка

"Суд не задовольнив клопотання про арешт підозрюваного", - сказали у відомстві.



Нагадаємо, 17 липня 2018 року ГПУ оголосила про підозру за катування і вбивство журналіста Василя Сергієнка 4 квітня 2014 року.



Зазначимо, що вбивство 57-річного журналіста Василя Сергієнка сталось 4 квітня 2014 року у м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Його викрали, катували та потім вбили, а тіло заховали в лісі.



12 квітня 2017 року поліція затримала одного із підозрюваних зі злочинного угрупування, яке скоїло серію тяжких злочинів, враховуючи вбивство Сергієнка.