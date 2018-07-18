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Суд відмовився арештувати підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка

Київ • УНН

 • 11673 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання прокуратури про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного в умисному замовному вбивстві журналіста Василя Сергієнка у 2014 році. Про це повідомили УНН у Генеральній прокуратурі України.

"Суд не задовольнив клопотання про арешт підозрюваного", - сказали у відомстві.

Нагадаємо, 17 липня 2018 року ГПУ оголосила про підозру за катування і вбивство журналіста Василя Сергієнка 4 квітня 2014 року.

Зазначимо, що вбивство 57-річного журналіста Василя Сергієнка сталось 4 квітня 2014 року у м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Його викрали, катували та потім вбили, а тіло заховали в лісі.

12 квітня 2017 року поліція затримала одного із підозрюваних зі злочинного угрупування, яке скоїло серію тяжких злочинів, враховуючи вбивство Сергієнка.

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