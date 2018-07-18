Суд отказался арестовать подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко

"Суд не удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемого", - сказали в ведомстве.



Напомним, 17 июля 2018 года ГПУ объявила о подозрении за пытки и убийство журналиста Василия Сергиенко 4 апреля 2014.



Отметим, что убийство 57-летнего журналиста Василия Сергиенко произошло 4 апреля 2014 в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Его похитили, пытали и затем убили, а тело спрятали в лесу.



12 апреля 2017 года полиция задержала одного из подозреваемых из преступной группировки, которая совершила серию тяжких преступлений, включая убийство Сергиенко.