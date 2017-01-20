Суд відмовив захисту у поверненні до ГПУ клопотання про заочне слідство щодо В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Печерський районний суд Києва відмовив захисту екс-президента України Віктора Януковича у поверненні військовій прокуратурі клопотання про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента у державній зраді. Таке рішення ухвалила суддя Кристина Тарасюк, передає кореспондент УНН.
Під час засідання адвокат Віталій Сердюк заявив, що клопотання військової прокуратури про заочне досудове розслідування щодо В.Януковича не відповідає вимогам закону, а також є необґрунтованим і невмотивованим.
На думку захисту, повідомлення про підозру не було оголошено В.Януковичу, оскільки Генпрокурор не мав права оголошувати повідомлення про підозру екс-президенту у держзраді на засіданні Святошинського райсуду столиці, бо у тому кримінальному провадженні, яке стосується екс-беркутівців, проходить сам як свідок.
Також захисник зазначив, що, як свідчить заява самого В.Януковича, він не отримував повідомлення про підозру.
В.Сердюк зазначив, що надав слідству матеріали про те, що його підзахисний не ухиляється від слідства.
“Захист просить суд ... постановити ухвалу, якою повернути слідчому клопотання про здійснення спеціального розслідування”, — резюмував адвокат В.Сердюк.
Представники державного обвинувачення заперечували проти задоволення клопотання захисту.
Слідча суддя Кристина Тарасюк, заслухавши думки учасників процесу, вирішила відмовити захисту у задоволенні клопотання про повернення військовій прокуратурі клопотання про заочне слідство щодо В.Януковича.
На думку судді, клопотання прокуратури відповідає нормам Кримінально-процесуальному кодексу.