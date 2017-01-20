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Суд отказал защите в возвращении ГПУ ходатайства о заочном следствии по В.Януковичу

Суд отказал защите в возвращении ГПУ ходатайства о заочном следствии по В.Януковичу

Киев • УНН

 • 11909 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в возвращении военной прокуратуре ходатайства о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-президента в государственной измене. Такое решение приняла судья Кристина Тарасюк, передает корреспондент УНН.

Во время заседания адвокат Виталий Сердюк заявил, что ходатайство военной прокуратуры о заочном досудебном расследовании в отношении В.Януковича не соответствует требованиям закона, а также является необоснованным и немотивированным.

По мнению защиты, сообщение о подозрении не было объявлено В.Януковичу, поскольку Генпрокурор не имел права объявлять сообщение о подозрении экс-президенту в госизмене на заседании Святошинского райсуда столицы, потому что в том уголовном производстве, которое касается экс-беркутовцев, проходит сам в качестве свидетеля.

Также защитник отметил, что, как свидетельствует заявление самого В.Януковича, он не получал уведомления о подозрении.

В.Сердюк отметил, что предоставил следствию материалы о том, что его подзащитный не уклоняется от следствия.

"Защита просит суд... вынести решение, которым вернуть следователю ходатайство о проведении специального расследования", - резюмировал адвокат В.Сердюк.

Представители государственного обвинения возражали против удовлетворения ходатайства защиты.

Следственная судья Кристина Тарасюк, заслушав мнения участников процесса, решила отказать защите в удовлетворении ходатайства о возвращении военной прокуратуре ходатайства о заочном следствии по В.Януковичу.

По мнению судьи, ходатайство прокуратуры соответствует нормам Уголовно-процессуального кодекса.

Украинские Национальные Новости

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