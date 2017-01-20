Суд отказал защите в возвращении ГПУ ходатайства о заочном следствии по В.Януковичу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в возвращении военной прокуратуре ходатайства о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-президента в государственной измене. Такое решение приняла судья Кристина Тарасюк, передает корреспондент УНН.
Во время заседания адвокат Виталий Сердюк заявил, что ходатайство военной прокуратуры о заочном досудебном расследовании в отношении В.Януковича не соответствует требованиям закона, а также является необоснованным и немотивированным.
По мнению защиты, сообщение о подозрении не было объявлено В.Януковичу, поскольку Генпрокурор не имел права объявлять сообщение о подозрении экс-президенту в госизмене на заседании Святошинского райсуда столицы, потому что в том уголовном производстве, которое касается экс-беркутовцев, проходит сам в качестве свидетеля.
Также защитник отметил, что, как свидетельствует заявление самого В.Януковича, он не получал уведомления о подозрении.
В.Сердюк отметил, что предоставил следствию материалы о том, что его подзащитный не уклоняется от следствия.
"Защита просит суд... вынести решение, которым вернуть следователю ходатайство о проведении специального расследования", - резюмировал адвокат В.Сердюк.
Представители государственного обвинения возражали против удовлетворения ходатайства защиты.
Следственная судья Кристина Тарасюк, заслушав мнения участников процесса, решила отказать защите в удовлетворении ходатайства о возвращении военной прокуратуре ходатайства о заочном следствии по В.Януковичу.
По мнению судьи, ходатайство прокуратуры соответствует нормам Уголовно-процессуального кодекса.