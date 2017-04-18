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Суд відмовив захисту екс-беркутівців у відводі прокурора та експертів

Суд відмовив захисту екс-беркутівців у відводі прокурора та експертів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Святошинський районний суд Києва відмовив у задоволенні заяв захисту про відвід прокурора та експертів у справі щодо п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янишевського, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.

“Суд, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши доводи заявлених відводів, вважає їх такими, що не підлягають задоволенню”, — сказав головуючий суддя.

Захист екс-беркутівців аргументував свою заяву про відвід прокурора Романа Псюка тим, що сторона обвинувачення не забезпечила участь обвинувачених П.Аброськіна і О.Янишевського у слідчих діях на вул.Інститутській. Крім того, прокурор, на думку адвоката, мав зупинити слідчі дії після того, як йому надійшла заява про відвід експертів, які брали участь у досудовому слідстві.

Захист також подав суду скаргу на дії та бездіяльність прокурора.

В свою чергу сторона обвинувачення заперечила задоволення заяв про відвід. Зокрема, прокурор Олексій Донський зазначив, що обвинувачені не брали участь у слідчих діях в цілях їх же безпеки.

“Яким чином на відкритій місцевості можна було гарантувати безпеку обвинувачених?” — сказав він.

Раніше на вулиці Інститутській в центрі Києва слідчі в рамках справи екс-беркутівців провели слідчі дії.

Як повідомляв УНН, 2 березня Святошинський районний суд Києва зобов’язав сторону обвинувачення провести слідчий експеримент у кримінальному провадженні щодо п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу “Беркут” — Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янишевського, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, і оголосив перерву в засіданнях до 11:30 18 квітня.

За рішенням суду, слідчий експеримент фіксувався за допомогою фото та відео зйомки.

Нагадаємо, колишні бійці спецпідрозділу “Беркут”, яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнають власної вини за жодним із пунктів.

Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській.

У лютому цього року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу “Беркут” Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Як повідомляв УНН, у Києві на Інститутській слідчі відтворили події 20 лютого 2014 року.

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