Суд отказал защите экс-беркутовцев в отводе прокурора и экспертов

“Суд, заслушав мнение участников уголовного производства, изучив доводы заявленных отводов, считает их не подлежащими удовлетворению”, — сказал председательствующий судья.

Защита экс-беркутовцев аргументировала свое заявление об отводе прокурора Романа Псюка тем, что сторона обвинения не обеспечила участие обвиняемых П.Аброськина и О.Янишевського в следственных действиях по ул.Институтской. Кроме того, прокурор, по мнению адвоката, должен был остановить следственные действия после того, как ему поступило заявление об отводе экспертов, участвовавших в предварительном следствии.

Защита также подал суд жалобу на действия и бездействие прокурора.

В свою очередь сторона обвинения возразила против удовлетворения заявлений об отводе. В частности, прокурор Алексей Донской отметил, что обвиняемые не участвовали в следственных действиях в целях их же безопасности.

“Каким образом на открытой местности можно было гарантировать безопасность обвиняемых?” — сказал он.

Ранее на улице Институтской в ​​центре Киева следователи в рамках дела экс-беркутовцев провели следственные действия.

Как сообщал УНН, 2 марта Святошинский районный суд Киева обязал сторону обвинения провести следственный эксперимент в уголовном производстве по пяти экс-бойцов спецподразделения “Беркут” — Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014, и объявил перерыв в заседаниях до 11:30 18 апреля.

По решению суда, следственный эксперимент фиксировался с помощью фото и видеосъемки.

Напомним, бывшие бойцы спецподразделения “Беркут”, которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают своей вины ни по одному из пунктов.

Всего, как сообщал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской.

В феврале этого года суд объединил уголовные производства в отношении бывших сотрудников спецподразделения “Беркут” Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, с производством по Зинченко и Аброськина, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 на улице Институтской.

Как сообщал УНН, в Киеве на улице Институтской следователи воспроизвели события 20 февраля 2014 года.