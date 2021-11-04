Суд відмовив у пом'якшенні запобіжного заходу Дубневичу

Цитата:

“3 листопада 2021 року Вищий антикорупційний суд розглянув та відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу народному депутату України, підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що таким чином суд погодився з доводами прокурора та залишив без змін раніше обраний депутату запобіжний захід — заставу у 90 млн грн.

Доповнення

2 листопада 2019 року антикорупційний суд обрав народному обранцю запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн грн. Згодом за Дубневича внесли заставу у 100 млн грн.

7 листопада 2019 року, апеляційна палата ВАКС скасувала ухвалу суду першої інстанції та постановила нову, якою до нардепа було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою 90 млн гривень застави. Ці кошти за нього внесли й він вийшов із СІЗО під зобов'язання.

Наразі розслідування у справі Дубневича завершено.

Нардеп підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, повідомили у САП, вказаний народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ “Укрзалізниця” на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення, згідно з матеріалами експертизи, становили понад 93 млн грн.