Суд отказал в смягчении меры пресечения Дубневичу

Цитата:

“3 ноября 2021 года Высший антикоррупционный суд рассмотрел и отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения народному депутату Украины, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что таким образом суд согласился с доводами прокурора и оставил без изменений ранее избранную депутату меру пресечения — залог в 90 млн грн.

Дополнение

2 ноября 2019 года антикоррупционный суд избрал народному избраннику меру пресечения в виде залога в 100 млн грн. Позже за Дубневича внесли залог в 100 млн грн.

7 ноября 2019 года апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции и постановила новое, которым в отношении нардепа была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой 90 млн гривен залога. Эти средства за него внесли и он вышел из СИЗО под обязательства.

Сейчас расследование по делу Дубневича завершено.

Нардеп подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, сообщили в САП, указанный народный депутат лоббировал выделение денежных средств из бюджета ПАО “Укрзализныця” на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, согласно материалам экспертизы, составили более 93 млн грн.