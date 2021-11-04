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Суд отказал в смягчении меры пресечения Дубневичу

Киев • УНН

 • 14968 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд оставил без изменений меру пресечения - залог в 90 млн грн - народному депутату Ярославу Дубневичу, которого подозревают в завладении государственными средствами в размере более 93 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на данные САП.

Суд отказал в смягчении меры пресечения Дубневичу

Цитата:

“3 ноября 2021 года Высший антикоррупционный суд рассмотрел и отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения народному депутату Украины, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что таким образом суд согласился с доводами прокурора и оставил без изменений ранее избранную депутату меру пресечения — залог в 90 млн грн.

Дополнение

2 ноября 2019 года антикоррупционный суд избрал народному избраннику меру пресечения в виде залога в 100 млн грн. Позже за Дубневича внесли залог в 100 млн грн.

7 ноября 2019 года апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции и постановила новое, которым в отношении нардепа была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой 90 млн гривен залога. Эти средства за него внесли и он вышел из СИЗО под обязательства.

Сейчас расследование по делу Дубневича завершено.

Нардеп подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, сообщили в САП, указанный народный депутат лоббировал выделение денежных средств из бюджета ПАО “Укрзализныця” на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, согласно материалам экспертизы, составили более 93 млн грн.

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