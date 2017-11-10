Суд відклав розгляд у справі щодо масових заворушень під ВР до 17 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Подільський районний суд Києва відклав до 17 листопада розгляд справи за обвинуваченням активістів в організації заворушень 31 серпня 2015 року під будівлею Верховної Ради, внаслідок чого загинуло чотири співробітники Національної гвардії України, передає кореспондент УНН.
Як передає кореспонденту УНН, суд перенесено у зв'язку з хворобою обвинуваченого Едуарда Леонова.
"Наступне судове засідання відбудеться у п'яницю, 17 листопада о 14.00", - сказав головуючий у судовому процесі суддя Василь Бородій.
Також, суд на сьогоднішньому засідані розпланував наступні засідання, включно по червень 2018 року.
Нагадаємо, у липні минулого року ГПУ передала до суду справу проти 15 підозрюваних у сутичках під ВР 31 серпня 2015 року.
Як повідомляв УНН, 31 серпня 2015 року під стінами українського парламенту в Києві виникли сутички після того, як Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестувальники почали наступ на будівлю Верховної Ради, яку охороняв кордон правоохоронців. За даними МВС, у бік правоохоронців кинули бойову гранату.