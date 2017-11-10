Суд отложил рассмотрение по делу о массовых беспорядков во ВР до 17 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Подольский районный суд Киева отложил до 17 ноября рассмотрение дела по обвинению активистов в организации беспорядков 31 августа 2015 под зданием Верховной Рады, в результате чего погибли четыре сотрудника Национальной гвардии Украины, передает корреспондент УНН.
Как сообщает корреспондент УНН, суд перенесен в связи с болезнью обвиняемого Эдуарда Леонова.
"Следующее судебное заседание состоится в пьяницу, 17 ноября в 14.00", - сказал председательствующий в судебном процессе судья Василий Бородий.
Также, суд на сегодняшнем заседани распланировал следующие заседания, включая по июнь 2018 года.
Напомним, в июле прошлого года ГПУ передала в суд дело против 15 подозреваемых в столкновениях под ВР 31 августа 2015.
Как сообщал УНН, 31 августа 2015 под стенами украинского парламента в Киеве произошли столкновения после того, как Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Протестующие начали наступление на здание Верховной Рады, которую охранял границу правоохранителей. По данным МВД, в сторону правоохранителей бросили боевую гранату.