Суд отложил рассмотрение по делу о массовых беспорядков во ВР до 17 ноября

Как сообщает корреспондент УНН, суд перенесен в связи с болезнью обвиняемого Эдуарда Леонова.

"Следующее судебное заседание состоится в пьяницу, 17 ноября в 14.00", - сказал председательствующий в судебном процессе судья Василий Бородий.

Также, суд на сегодняшнем заседани распланировал следующие заседания, включая по июнь 2018 года.

Напомним, в июле прошлого года ГПУ передала в суд дело против 15 подозреваемых в столкновениях под ВР 31 августа 2015.

Как сообщал УНН, 31 августа 2015 под стенами украинского парламента в Киеве произошли столкновения после того, как Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Протестующие начали наступление на здание Верховной Рады, которую охранял границу правоохранителей. По данным МВД, в сторону правоохранителей бросили боевую гранату.