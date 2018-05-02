Суд відклав розгляд апеляції Крисіну до 23 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Апеляційний суд міста Києва оголосив перерву у справі Юрія Крисіна, якого обвинувачують у причетності до вбивства журналіста В'ячеслава Вереємія до 23 травня. Про це повідомляє УНН.
Адвокат Крисіна Татьяна Гнатюк заявила, що на додаткове ознайомлення зі справою їй потрібно щонайменше 10 днів.
Адвокат зазначила, що не встигла ознайомилася зі справою. Колегія суддів ухвалила прохання адвоката Гнатюк. Водночас, прокурори попросили відкласти засідання не раніше 15 травня.
"...суд приймає рішення про оголошення перерви у судовому засіданні для того, щоб сторони мали змогу вивчити всі питання...і наступного разу дати пояснення доданих апеляційних скарг і заявлених клопотань про повторне дослідження доказів", - оголосив головуючий суддя Микола Ященко.
Як повідомляв УНН, Дарницький районний суд Києва через неявку адвокатів переніс на 15 травня судове засідання у справі Юрія Крисіна.