Суд отложил рассмотрение апелляции Крысину до 23 мая

Адвокат Крысина Татьяна Гнатюк заявила, что на дополнительное ознакомление с делом ей нужно минимум 10 дней.



Адвокат отметила, что не успела ознакомилась с делом. Коллегия судей приняла просьбу адвоката Гнатюк. В то же время, прокуроры попросили отложить заседание не ранее 15 мая.



"... суд принимает решение об объявлении перерыва в судебном заседании для того, чтобы стороны имели возможность изучить все вопросы ... и в следующий раз дать объяснения добавленных апелляционных жалоб и заявленных ходатайств о повторное исследование доказательств", - заявил председательствующий судья Николай Ященко.



Как сообщал УНН, Дарницкий районный суд Киева из-за неявки адвокатов перенес на 15 мая судебное заседание по делу Юрия Крысина.