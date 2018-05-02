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Суд отложил рассмотрение апелляции Крысину до 23 мая

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Апелляционный суд Киева объявил перерыв по делу Юрия Крысина, которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Вячеслава Вереемия до 23 мая. Об этом сообщает УНН.

Суд отложил рассмотрение апелляции Крысину до 23 мая

Адвокат Крысина Татьяна Гнатюк заявила, что на дополнительное ознакомление с делом ей нужно минимум 10 дней.

Адвокат отметила, что не успела ознакомилась с делом. Коллегия судей приняла просьбу адвоката Гнатюк. В то же время, прокуроры попросили отложить заседание не ранее 15 мая.

"... суд принимает решение об объявлении перерыва в судебном заседании для того, чтобы стороны имели возможность изучить все вопросы ... и в следующий раз дать объяснения добавленных апелляционных жалоб и заявленных ходатайств о повторное исследование доказательств", - заявил председательствующий судья Николай Ященко.

Как сообщал УНН, Дарницкий районный суд Киева из-за неявки адвокатов перенес на 15 мая судебное заседание по делу Юрия Крысина.

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