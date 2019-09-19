Суд відклав підготовче засідання за позовом Богдана проти НСТУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відклав підготовче засідання у справі за позовом Глави Офісу Президента Андрій Богдан до ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія Україна” про захист честі гідності та ділової репутації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду у Facebook.
“Так, 19 вересня 2019 року відкладено підготовче судове засідання у справі за позовом Богдана Андрія Йосиповича до ПАТ „Національна суспільна телерадіокомпанія Україна“, Седлецької Н.Ю., Савчука М.В., Єгошиної В.А. про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації”, — йдеться в повідомленні.
Як зазначається, головуючим суддею задоволено клопотання представника відповідачів про відкладення підготовчого судового засідання у справі з метою забезпечення права на підготовку та подачу відзиву на позовну заяву.
“Наступне підготовче засідання призначено на 1 жовтня 2019 року о 15:00...”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у провадження Шевченківського районного суду Києва надійшла справа за позовом Андрія Богдана до ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія Україна”, Седлецької Н.Ю., Савчука М.В., Єгошиної В.А. про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.