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6 марта, 19:19 • 63611 просмотра

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6 марта, 17:12 • 111955 просмотра

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6 марта, 17:07 • 103784 просмотра

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Суд отложил подготовительное заседание по иску Богдана против НОТУ

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Шевченковский районный суд Киева отложил подготовительное заседание по иску главы Офиса Президента Андрей Богдан в ОАО “Национальная общественная телерадиокомпания Украины” о защите чести достоинства и деловой репутации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба суда в Facebook.

“Да, 19 сентября 2019 года отложено подготовительное судебное заседание по иску Богдана Андрея Иосифовича в ОАО „Национальная общественная телерадиокомпания Украины“, Седлецкой Н.Ю., Савчука М.В., Егошиной В.А. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, председательствующим судьей удовлетворено ходатайство представителя ответчика об отложении предварительного судебного заседания по делу в целях обеспечения права на подготовку и подачу отзыва на исковое заявление.

“Следующее подготовительное заседание назначено на 1 октября 2019 года в 15:00...”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в производство Шевченковского районного суда Киева поступило дело по иску Андрея Богдана в ОАО “Национальная общественная телерадиокомпания Украины”, Седлецкой Н.Ю., Савчука М.В., Егошиной В.А. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

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