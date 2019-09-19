Суд отложил подготовительное заседание по иску Богдана против НОТУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Шевченковский районный суд Киева отложил подготовительное заседание по иску главы Офиса Президента Андрей Богдан в ОАО “Национальная общественная телерадиокомпания Украины” о защите чести достоинства и деловой репутации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба суда в Facebook.
“Да, 19 сентября 2019 года отложено подготовительное судебное заседание по иску Богдана Андрея Иосифовича в ОАО „Национальная общественная телерадиокомпания Украины“, Седлецкой Н.Ю., Савчука М.В., Егошиной В.А. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, председательствующим судьей удовлетворено ходатайство представителя ответчика об отложении предварительного судебного заседания по делу в целях обеспечения права на подготовку и подачу отзыва на исковое заявление.
“Следующее подготовительное заседание назначено на 1 октября 2019 года в 15:00...”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в производство Шевченковского районного суда Киева поступило дело по иску Андрея Богдана в ОАО “Национальная общественная телерадиокомпания Украины”, Седлецкой Н.Ю., Савчука М.В., Егошиной В.А. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.