Суд відклав оскарження запобіжного заходу ексзаступнику міністра оборони Павловському
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала розгляд апеляційної скарги захисників щодо застосування запобіжного заходу у вигляді застави до колишнього заступника міністра оборони України Ігоря Павловського. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"У зв’язку із неявкою до суду прокурора розгляд апеляційних скарг відкладено. Наступне судове засідання відбудеться 27 травня о 14:00", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суду застосував до колишнього заступника міністра оборони України Ігоря Павловського заставу в розмірі 168 тис. 160 грн.
Як повідомлялося, колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало 17,44 млн грн збитків.