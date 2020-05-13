Суд відклав оскарження запобіжного заходу ексзаступнику міністра оборони Павловському

"У зв’язку із неявкою до суду прокурора розгляд апеляційних скарг відкладено. Наступне судове засідання відбудеться 27 травня о 14:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суду застосував до колишнього заступника міністра оборони України Ігоря Павловського заставу в розмірі 168 тис. 160 грн.

Як повідомлялося, колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало 17,44 млн грн збитків.