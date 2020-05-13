Суд отложил обжалование меры пресечения экс-заместителю министра обороны Павловскому

"В связи с неявкой в суд прокурора рассмотрение апелляционных жалоб отложено. Следующее судебное заседание состоится 27 мая в 14:00", - говорится в сообщении.

Напомним, Высший антикоррупционный суд применил к бывшему заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому залог в размере 168 тыс. 160 грн.

Как сообщалось, бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившее 17,44 млн грн убытков.