Суд отложил обжалование меры пресечения экс-заместителю министра обороны Павловскому
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила рассмотрение апелляционной жалобы защитников по применению меры пресечения в виде залога к бывшему заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"В связи с неявкой в суд прокурора рассмотрение апелляционных жалоб отложено. Следующее судебное заседание состоится 27 мая в 14:00", - говорится в сообщении.
Напомним, Высший антикоррупционный суд применил к бывшему заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому залог в размере 168 тыс. 160 грн.
Как сообщалось, бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившее 17,44 млн грн убытков.