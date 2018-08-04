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Суд в США відмовився розглядати прохання про зняття звинувачень з росіянки Бутіної

Київ • УНН

 • 8146 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Американський суд відхилив без розгляду прохання про зняття звинувачень з заарештованої 15 липня в Вашингтоні росіянки Марії Бутіної. Про це йдеться в матеріалах суду, опублікованих в п’ятницю, інформує УНН.

Хто саме подав дане клопотання, а також причини відхилення не уточнюються.

29-річній Бутиній інкримінується участь в змові з метою ведення діяльності на користь іноземної держави на території США. Американські спецслужби також стверджують, що росіянка вела таку діяльність, не будучи зареєстрованим при міністерстві юстиції агентом іноземної держави. Бутіна була арештована в Вашингтоні 15 липня, суд вирішив залишити її під вартою до судового засідання, яке заплановане на 10 вересня.

Як повідомляв УНН, комітет Сенату США з розвідки готовий надати захисту Бутіної її свідчення.

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