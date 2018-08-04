Суд в США отказался рассматривать просьбу о снятии обвинений с россиянки Бутиной

Кто именно подал данное ходатайство, а также причины отклонения не уточняются.

29-летней Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы также утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, суд решил оставить ее под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 10 сентября.

Как сообщал УНН, комитет Сената США по разведке готов предоставить защиты Бутин ее показания.