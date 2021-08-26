Суд в Одесі зупинив спробу Труханова повернути проспекту Небесної Сотні ім'я Жукова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Одеський окружний адміністративний суд скасував скликання громадських слухань щодо перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Маршала Жукова. Про це повідомила депутата Одеської міської ради Жанна Мандриченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата
“25 серпня, Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов “Європейської Солідарності” стосовно скасування розпорядження міського голови Одеси Геннадія Труханова № 793 від 14.09.2020 року “Про скликання громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким об’єктам топоніміки у місті Одеси попередніх назв”, — написала Мандриченко.
Вона нагадала, що мова йде про проспект Небесної Сотні та вулицю Інглезі, яким хотіли повернути попередні назви.
Доповнення
Труханов повідомляв, що в Одесі міська історико-топонімічна комісія прийняла рішення про повернення попередніх назв проспекту Маршала Жукова і вулиці 25-ій Чапаєвської Дивізії, які були змінені в рамках реформи декомунізації.