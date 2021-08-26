Суд в Одесі зупинив спробу Труханова повернути проспекту Небесної Сотні ім'я Жукова

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Одеський окружний адміністративний суд скасував скликання громадських слухань щодо перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Маршала Жукова. Про це повідомила депутата Одеської міської ради Жанна Мандриченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“25 серпня, Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов “Європейської Солідарності” стосовно скасування розпорядження міського голови Одеси Геннадія Труханова № 793 від 14.09.2020 року “Про скликання громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким об’єктам топоніміки у місті Одеси попередніх назв”, — написала Мандриченко.

Вона нагадала, що мова йде про проспект Небесної Сотні та вулицю Інглезі, яким хотіли повернути попередні назви.

Доповнення

Труханов повідомляв, що в Одесі міська історико-топонімічна комісія прийняла рішення про повернення попередніх назв проспекту Маршала Жукова і вулиці 25-ій Чапаєвської Дивізії, які були змінені в рамках реформи декомунізації.

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