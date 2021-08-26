Суд в Одессе остановил попытку Труханова вернуть проспекту Небесной Сотни имя Жукова

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Одесский окружной административный суд отменил созыва общественных слушаний о переименовании проспекта Небесной Сотни на проспект Маршала Жукова. Об этом сообщила депутат Одесского городского совета Жанна Мандрыченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“25 августа, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск “Европейской Солидарности” об отмене распоряжения городского головы Одессы Геннадия Труханова № 793 от 14.09.2020 года “О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий”, — написала Мандрыченко.

Она напомнила, что речь идет о проспекте Небесной Сотни и улицу Инглези, которым хотели вернуть прежние названия.

Дополнение

Труханов сообщал, что в Одессе городской историко-топонимическая комиссия приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекта Маршала Жукова и улицы двадцать пятой Чапаевской Дивизии, которые были изменены в рамках реформы декоммунизации.

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