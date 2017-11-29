Суд в Криму залишив під арештом українського активіста Балуха до 4 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту українського активіста Володимира Балуха і скасував рішення Роздольненського суду півострова про його арешт. Повідомляє Крим.Реаліі, передає УНН.
Адвокати активіста наполягали, що термін утримання під вартою закінчився, саме тому рішення Раздольненьского суду про арешт до 16 січня є неправомірним.
При цьому прокурор заявляла, що всі процедури суду були дотримані.
У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту - три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху був скасований, і справу відправили на повторний розгляд. Також був призначений запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 4 грудня.
ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, були виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок.
Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.