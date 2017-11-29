Суд в Криму залишив під арештом українського активіста Балуха до 4 грудня

Адвокати активіста наполягали, що термін утримання під вартою закінчився, саме тому рішення Раздольненьского суду про арешт до 16 січня є неправомірним.

При цьому прокурор заявляла, що всі процедури суду були дотримані.

У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту - три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху був скасований, і справу відправили на повторний розгляд. Також був призначений запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 4 грудня.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, були виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.