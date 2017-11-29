Суд в Крыму оставил под арестом украинского активиста Балуха до 4 декабря

Адвокаты активиста настаивали, что срок содержания под стражей истек, именно поэтому решение Раздольненьского суда об аресте до 16 января является неправомерным.

При этом прокурор заявляла, что все процедуры суда были соблюдены.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей.

Однако во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело отправили на повторное рассмотрение. Также была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей до 4 декабря.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.