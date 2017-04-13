Суд в Криму допитав заступника голови Меджлісу у справі А.Чийгоза

Як випливає зі свідчень І.Умерова, напередодні сесії 26 лютого 2014 року в кримському уряді намагалися запобігти її проведенню.

За даними І.Умерова, 25 лютого у нього відбулася зустріч з Ольгою Удовіною, яка тоді займала посаду керуючої справами Ради міністрів АРК. Зазначається, що вона попросила І.Умерова від імені на той момент голови ради Міністрів АРК Анатолія Могильова обдзвонити депутатів кримського парламенту, на яких той мав вплив, і попросити їх не приходити на сесію. Своє прохання вона аргументувала тим, що на засіданні розглядатиметься питання про вихід Криму зі складу України.

Повідомляється, що О.Удовіна не повідомила І.Умерова про те, що до порядку денного включено питання про відставку А.Могильова. За словами І.Умерова, він виконав прохання і обдзвонив 10-12 депутатів, які на наступний день до парламенту не прийшли.

Як повідомляв УНН, А.Чийгозу інкримінують “організацію та участь у масових безладах" під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року.

Нагадаємо, 23 березня суд продовжив утримання під вартою заступнику голови Меджлісу кримських татар А.Чийгозу на три місяці у період з 8 квітня по 8 липня.