Суд в Крыму допросил заместителя председателя Меджлиса по делу А.Чийгоза
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховный суд Крыма в рамках уголовного дела о Ахтема Чийгоза 13 апреля проводил допрос заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
Как следует из показаний И.Умерова, накануне сессии 26 февраля 2014 года в крымском правительстве пытались предотвратить ее проведению.
По данным И.Умерова, 25 февраля у него состоялась встреча с Ольгой Удовиной, которая тогда занимала должность управляющей делами Совета министров АРК. Отмечается, что она попросила И.Умерова от имени на тот момент председателя Совета Министров АРК Анатолия Могилева обзвонить депутатов крымского парламента, на которых тот имел влияние, и попросить их не приходить на сессию. Свою просьбу она аргументировала тем, что на заседании будет рассматриваться вопрос о выходе Крыма из состава Украины.
Сообщается, что О.Удовина не сообщила И.Умерова о том, что в повестку дня включен вопрос об отставке А.Могилева. По словам И.Умерова, он выполнил просьбу и обзвонил 10-12 депутатов, которые на следующий день в парламент не пришли.
Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках" под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года.
Напомним, 23 марта суд продлил содержание под стражей заместителю председателя Меджлиса крымских татар А.Чийгозу на три месяца в период с 8 апреля по 8 июля.