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Суд в Криму частково пом'якшив покарання українському журналістові

Суд в Криму частково пом'якшив покарання українському журналістові

Київ • УНН

 • 6888 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Так званий Верховний суд в окупованому Криму частково пом'якшив покарання українському журналістові Миколі Семені. Про це повідомляє "Крим. Реалії", передає УНН.

Зокрема, суд пом'якшив вирок журналісту в частині додаткового покарання: мова йде про заборону займатися публічною діяльністю на 2 роки, а не три, як було раніше, в попередньому рішенні суду.

Вирок Миколі Семені з приводу позбавлення волі на термін 2,5 роки умовно залишається в силі.

Як повідомляв УНН, 22 вересня Залізничний районний суд Сімферополя в анексованому Криму засудив журналіста Миколу Семену до 2,5 років умовно позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки із забороною займатися публічною діяльністю.

Нагадаємо, 7 грудня слідчий в анексованому Криму пред’явив журналісту Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції у кримінальному злочині, передбаченому ч.2 ст.280.1. Кримінального кодексу Росії “Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації”.

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