Суд в Крыму частично смягчил наказание украинскому журналисту
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму частично смягчил наказание украинскому журналисту Николаю Семене. Об этом сообщает "Крым. Реалии", передает УНН.
Суд смягчил приговор журналисту в части дополнительного наказания: речь идет о запрете заниматься публичной деятельностью на 2 года, а не три, как было раньше, в предыдущем решении суда.
Приговор Николаю Семене по поводу лишения свободы на срок 2,5 года условно остается в силе.
Как сообщал УНН, 22 сентября Железнодорожный районный суд Симферополя в аннексированом Крыму приговорил журналиста Николая Семену до 2,5 лет условно лишения свободы с испытательным сроком на 3 года с запретом заниматься публичной деятельностью.
Напомним, 7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинения в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном ч.2 ст.280.1. Уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".