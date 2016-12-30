Суд в Іркутську арештував підприємця у справі масового отруєння “Глодом”

“Одному з головних фігурантів кримінальної справи змінили запобіжний захід з домашнього арешту на арешт строком на два місяці”, — сказали в прес-службі, уточнивши, що мова йде про індивідуальний підприємця.

Раніше повідомлялось, що у справі про отруєння в Іркутську стосовно семи фігурантів було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, стосовно 10 — домашній арешт, ще четверо перебувають під підпискою про невиїзд.

Крім того, заступник міністра майнових відносин Іркутської області Євгенія Нефєдова, справа якої виділена в окреме провадження, звільнена під підписку про невиїзд.

Нагадаємо, в Іркутську 17 грудня сталося масове отруєння настоянкою глоду, в складі якої виявили метиловий спирт. Слідчі порушили кримінальну справу.

За уточненими даними, 76 людей отруїлися в Іркутській області метанолом, усього постраждалих — 123.