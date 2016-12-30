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Суд в Иркутске арестовал предпринимателя по делу массового отравления "Боярышником"

Суд в Иркутске арестовал предпринимателя по делу массового отравления "Боярышником"

Киев • УНН

 • 7025 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Иркутский областной суд удовлетворил в пятницу апелляционную жалобу следствия, арестовав предпринимателя, обвиняемого в массовом отравлении жителей города спиртосодержащим концентратом "Боярышник", от которого умерли 76 человек, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Одному из главных фигурантов уголовного дела изменили меру пресечения с домашнего ареста на арест сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе, уточнив, что речь идет об индивидуальном предпринимателе.

Ранее сообщалось, что по делу об отравлении в Иркутске в отношении семи фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10 - домашний арест, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.

Кроме того, заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгений Нефедов, дело которого выделено в отдельное производство, освобожден под подписку о невыезде.

Напомним, в Иркутске 17 декабря произошло массовое отравление настойкой боярышника, в составе которой обнаружили метиловый спирт. Следователи возбудили уголовное дело.

По уточненным данным, 76 человек отравились в Иркутской области метанолом, всего пострадавших - 123.

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