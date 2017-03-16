Суд в Гаваях призупинив дію нового міграційного указу Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Федеральний суддя в американському штаті Гаваї Деррік Уотсон призупинив дію нового міграційного указу президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Повідомляється, що Д.Уотсон опублікував своє рішення в середу, 15 березня, після того, як вислухав аргументи в зв’язку з проханням влади Гаваїв про тимчасову заборонному припису щодо указу Д.Трампа.
Також зазначається, що постанова судді “перешкоджає виконанню розпорядження уряду у четвер, 16 березня”.
Влада Гаваїв стверджує, що указ Д.Трампа дискримінує людей за ознакою громадянства. За їх словами, він не дозволить жителям Гаваїв відвідувати родичів в шести переважно мусульманських країнах, що підпадають під указ.
Нагадаємо, штат Гаваї подав позов в суд з проханням скасувати новий міграційний указ. У позові, поданому адвокатами у федеральний суд в Гонолулу, говорилося, що через заборону постраждає мусульманське населення штату, знизиться приплив туристів і студентів з-за кордону.