Суд в Гавайях приостановил действие нового миграционного указа Д.Трампа

Сообщается, что Д.Уотсон опубликовал свое решение в среду, 15 марта, после того, как выслушал аргументы в связи с просьбой власти Гавайев о временном запрещающем предписания по указу Д.Трампа.

Также отмечается, что постановление судьи "препятствует выполнению распоряжения правительства в четверг, 16 марта".

Власти Гавайев утверждают, что указ Д.Трампа дискриминирует людей по признаку гражданства. По их словам, он не позволит жителям Гавайев посещать родственников в шести преимущественно мусульманских странах, подпадающих под указ.

Напомним, штат Гавайи подал иск в суд с просьбой отменить новый миграционный указ. В иске, поданном адвокатами в федеральный суд в Гонолулу, говорилось, что из-за запрета пострадает мусульманское население штата, снизится приток туристов и студентов из-за рубежа.