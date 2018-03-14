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Суд в анексованому Криму змінив вирок українцю Балуху

Суд в анексованому Криму змінив вирок українцю Балуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. На засіданні підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму 14 березня українському активісту Володимиру Балух було змінено вирок, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Повідомляється, що під час засідання суддя Тимур Слезко виключив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів. У зв’язку з цим вирок змінили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

При цьому в ході засідання суд відмовив у задоволенні клопотань про виклик свідків, яких не допитали під час судового слідства, та в проведенні додаткових експертиз, витребуванні додаткових документів і здійсненні аудіозапису силами суду.

Зазначимо, Балуха було затримано ФСБ вранці 8 грудня 2016 року після того, як він вивісив над своїм будинком в селі Серебрянка Роздольненського району Криму прапор України й “перейменував” свою вулицю на вулицю Героїв Небесної Сотні.

16 січня Роздольненський районний суд окупованого Криму засудив українця до трьох років і семи місяців колонії-поселення і штрафу 10 тисяч рублів.

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