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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 39029 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 44018 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 92921 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Суд в аннексированном Крыму изменил приговор украинцу Балуху

Суд в аннексированном Крыму изменил приговор украинцу Балуху

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. На заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма 14 марта украинскому активисту Владимиру Балуху было изменено приговор, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

Сообщается, что во время заседания судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор изменили до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

При этом в ходе заседания суд отказал в удовлетворении ходатайств о вызове свидетелей, которых допросили в ходе судебного следствия, и в проведении дополнительных экспертиз, истребовании дополнительных документов и осуществлении аудиозаписи силами суда.

Отметим, Балуха было задержано ФСБ утром 8 декабря 2016 после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.

16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца до трех лет и семи месяцев колонии-поселения и штрафу 10 тыс. рублей.

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