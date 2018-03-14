Суд в аннексированном Крыму изменил приговор украинцу Балуху
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. На заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма 14 марта украинскому активисту Владимиру Балуху было изменено приговор, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
Сообщается, что во время заседания судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор изменили до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
При этом в ходе заседания суд отказал в удовлетворении ходатайств о вызове свидетелей, которых допросили в ходе судебного следствия, и в проведении дополнительных экспертиз, истребовании дополнительных документов и осуществлении аудиозаписи силами суда.
Отметим, Балуха было задержано ФСБ утром 8 декабря 2016 после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца до трех лет и семи месяцев колонии-поселения и штрафу 10 тыс. рублей.