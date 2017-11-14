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Суд у США частково дозволив застосовувати міграційний указ Трампа

Суд у США частково дозволив застосовувати міграційний указ Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Апеляційний суд в американському місті Сан-Франциско дозволив вступ в силу низки положень міграційного указу президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Згідно з рішенням суду, влада країни має право відмовляти у в'їзді громадянам Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі і Чаду, якщо у них немає родичів у Сполучених Штатах. Подібні обмеження також стосуються громадян КНДР, деяких працівників уряду Венесуели і членів їх сімей.

Тим самим каліфорнійський суд скасував рішення попередньої інстанції. У середині жовтня федеральний суддя в штаті Гаваї напередодні вступу в силу третьої версії міграційного указу Д.Трампа частково блокував його дію, заявивши, що він дискримінує людей через їхню національну приналежність. Рішенням суду призупиняється заборона на в'їзд до США громадянам шести країн з переважно мусульманським населенням. При цьому обмеження на в'їзд для північнокорейців, а також венесуельських чиновників і членів їхніх сімей не викликали заперечень у суду.

Д.Трамп підписав нинішній міграційний указ 25 вересня, на наступний день після того, як закінчився термін дії попереднього аналогічного розпорядження.

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