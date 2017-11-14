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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 39076 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 60612 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 68804 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 71985 просмотра

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Суд в США частично разрешил применять миграционный указ Трампа

Суд в США частично разрешил применять миграционный указ Трампа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Апелляционный суд в американском городе Сан-Франциско разрешил вступление в силу ряда положений миграционного указа президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно решению суда, власти страны вправе отказывать во въезде гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада, если у них нет родственников в Соединенных Штатах. Подобные ограничения также касаются граждан КНДР, некоторых сотрудников правительства Венесуэлы и членов их семей.

Тем самым калифорнийский суд отменил решение предыдущей инстанции. В середине октября федеральный судья в штате Гавайи накануне вступления в силу третьей версии миграционного указа Д.Трампа частично блокировал его действие, заявив, что он дискриминирует людей по причине их национальной принадлежности. Решением суда приостанавливается запрет на въезд в США гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением. При этом ограничения на въезд для северокорейцев, а также венесуэльских чиновников и членов их семей не вызвали возражений у суда.

Д.Трамп подписал нынешний миграционный указ 25 сентября, на следующий день после того, как истек срок действия предыдущего аналогичного распоряжения.

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