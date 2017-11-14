Суд в США частично разрешил применять миграционный указ Трампа

Согласно решению суда, власти страны вправе отказывать во въезде гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада, если у них нет родственников в Соединенных Штатах. Подобные ограничения также касаются граждан КНДР, некоторых сотрудников правительства Венесуэлы и членов их семей.

Тем самым калифорнийский суд отменил решение предыдущей инстанции. В середине октября федеральный судья в штате Гавайи накануне вступления в силу третьей версии миграционного указа Д.Трампа частично блокировал его действие, заявив, что он дискриминирует людей по причине их национальной принадлежности. Решением суда приостанавливается запрет на въезд в США гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением. При этом ограничения на въезд для северокорейцев, а также венесуэльских чиновников и членов их семей не вызвали возражений у суда.

Д.Трамп подписал нынешний миграционный указ 25 сентября, на следующий день после того, как истек срок действия предыдущего аналогичного распоряжения.