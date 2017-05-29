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Суд у справі В.Януковича оголосив перерву до 14 години

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у розгляді підготовчого засідання за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді до 14 години. Про це сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент УНН.

Суд у справі В.Януковича оголосив перерву до 14 години

Сьогодні адвокати під час судового засідання близько трьох годин оголошували свої заперечення на клопотання прокуратури, яке ще було подане минулого засідання, про можливість заочного судового провадження щодо В.Януковича.

"Ці три томи (матеріали клопотання прокуратури про заочне слідство - ред.) підтверджують, що ГПУ працює не на докази, висвітлення всіх обставин, прокуратура працює на публіку...", - сказав адвокат Віталій Сердюк і додав, що це клопотання є передчасним і є порушенням КПК.

Після висловлених заперечень, головуючий суддя Владислав Дев'ятко запитав захисників їхньої думки щодо призначення справи до розгляду у заочному судовому провадженні, а також стосовно можливості слухання справи судом присяжних.

Але адвокати так і не відповіли на це питання судді. Натомість попросили суд відкласти підготовче засідання, оскільки сьогодні буде слухатися в Апеляційному суді скарга щодо можливості перенесення справи В.Януковича в інший суд.

У свою чергу прокурор Руслан Кравченко наголосив, що захист зробив усе для затягування підготовчого засідання. Також прокурор підкреслив, що Вищий спецсуд вже розглядав аналогічне клопотання адвокатів В.Януковича у травні і відмовив їм.

До того ж, сказав прокурор, захисники екс-президента вже двічі не з'являлися до Апеляційного суду Києва на розгляд скарги.

"Нічого не заважає для продовження судового процесу", - резюмував Р.Кравченко.

Зважаючи на це, головуючий суддя зазначив, що він керується тільки законами і Конституцією України. Також він сказав, що не розуміє, чому суд повинен переривати своє засідання, аби адвокати взяли участь і в іншій справі.

Після цього суддя оголосив перерву у розгляді справи до 14 години.

Як повідомляв УНН, 29 травня суд продовжив підготовче засідання у справі В.Януковича.

Українські Національні Новини

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