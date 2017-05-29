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Суд по делу Януковича объявил перерыв до 14 часов

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении подготовительного заседания по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене до 14 часов. Об этом сказал председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.

Суд по делу Януковича объявил перерыв до 14 часов

Сегодня адвокаты во время судебного заседания около трех часов объявляли свои возражения на ходатайство прокуратуры, которое еще было подано на прошлом заседании, о возможности заочного судебного производства в отношении В.Януковича.

"Эти три тома (материалы ходатайства прокуратуры о заочном следствие - ред.) подтверждают, что ГПУ работает не на доказательства, освещение всех обстоятельств, прокуратура работает на публику...", - сказал адвокат Виталий Сердюк и добавил, что это ходатайство является преждевременным и является нарушением УПК.

После высказанных возражений председательствующий судья Владислав Девятко спросил защитников их мнения относительно назначения дела к рассмотрению в заочном судебном производстве, а также о возможности слушания дела судом присяжных.

Но адвокаты так и не ответили на этот вопрос судьи. Зато попросили суд отложить подготовительное заседание, поскольку сегодня будет слушаться в Апелляционном суде жалоба о возможности переноса дела Януковича в другой суд.

В свою очередь прокурор Руслан Кравченко отметил, что защита сделала все для затягивания подготовительного заседания. Также прокурор подчеркнул, что Высший спецсуд уже рассматривал аналогичное ходатайство адвокатов В.Януковича в мае и отказал им.

К тому же, сказал прокурор, защитники экс-президента уже дважды не появлялись в Апелляционный суд Киева на рассмотрение жалобы.

"Ничего не мешает для продолжения судебного процесса", - резюмировал Р.Кравченко.

Несмотря на это, судья отметил, что он руководствуется только законами и Конституцией Украины. Также он сказал, что не понимает, почему суд должен прерывать свое заседание, чтобы адвокаты приняли участие и в другом деле.

После этого судья объявил перерыв в рассмотрении дела до 14 часов.

Как сообщал УНН, 29 мая суд продлил подготовительное заседание по делу В.Януковича.

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