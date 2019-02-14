Суд у справі топ-менеджерів "Нафтогазу" та ОПЗ знову перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Шевченківський районний суд Києва не зміг провести судове засідання у справі за обвинуваченням першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи та першого заступника голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" Миколи Щурікова у зв’язку із зайнятістю одного із суддів колегії суду. Засідання перенесли на 5 березня, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу САП.
"13 лютого 2019 року в Шевченківському районному суді Києва за участі прокурорів САП у закритому судовому засіданні заплановано чергове засідання у справі за обвинуваченням першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи та першого заступника голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" Миколи Щурікова. Проте, у зв’язку із зайнятістю одного із суддів колегії суду, засідання не відбулося", - вказали у САП.
Наступне засідання призначено на 16:30 5 березня 2019 року.
За даними САП, Сергію Переломі та Миколі Щурікову висунуто обвинувачення у вчиненні розтрати майна ПАТ "Одеський припортовий завод" в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів у сумі більше 200 млн гривень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
За клопотанням сторони захисту судовий розгляд кримінального провадження здійснюється в закритому судовому засіданні.