Суд у справі топ-менеджерів "Нафтогазу" та ОПЗ знову перенесли

"13 лютого 2019 року в Шевченківському районному суді Києва за участі прокурорів САП у закритому судовому засіданні заплановано чергове засідання у справі за обвинуваченням першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи та першого заступника голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" Миколи Щурікова. Проте, у зв’язку із зайнятістю одного із суддів колегії суду, засідання не відбулося", - вказали у САП.

Наступне засідання призначено на 16:30 5 березня 2019 року.

За даними САП, Сергію Переломі та Миколі Щурікову висунуто обвинувачення у вчиненні розтрати майна ПАТ "Одеський припортовий завод" в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів у сумі більше 200 млн гривень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

За клопотанням сторони захисту судовий розгляд кримінального провадження здійснюється в закритому судовому засіданні.