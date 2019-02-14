Суд по делу топ-менеджеров "Нафтогаза" и ОПЗ снова перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Шевченковский районный суд Киева не смог провести судебное заседание по делу по обвинению первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и первого заместителя председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Щурикова в связи с занятостью одного из судей коллегии суда. Заседание перенесли на 5 марта, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
"13 февраля 2019 года в Шевченковском районном суде Киева с участием прокуроров САП в закрытом судебном заседании запланировано очередное заседание по делу по обвинению первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и первого заместителя председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Щурикова. Однако, в связи с занятостью одного из судей коллегии суда, заседание не состоялось", - указали в САП.
Следующее заседание назначено на 16:30 5 марта 2019 года.
По данным САП, Сергею Переломе и Николаю Щурикову предъявлено обвинение в совершении растраты имущества ПАО "Одесский припортовый завод" в особо крупных размерах, а именно денежных средств в сумме более 200 млн гривен, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.
По ходатайству стороны защиты судебное разбирательство уголовного производства осуществляется в закрытом судебном заседании.