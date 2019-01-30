Суд у справі про теракт біля харківського Палацу спорту перенесли

"Так, (перенесли – ред.) на наступну середу, 6 лютого, на 11:30", - зазначили у суді.

Причини перенесення поки не відомі.

Як повідомляв УНН, прокуратура Харкова не підтвердила голодування одного з трьох обвинувачених у справі про теракт біля Палацу спорту.

Раніше суд залишив під вартою обвинувачених у теракті біля Палацу спорту у Харкові ще на два місяці.

Нагадаємо, теракт біля Палацу спорту в Харкові стався 22 лютого 2015 року під час ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності. Внаслідок вибуху загинули чотири людини.

За підозрою у теракті затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Сергія Башликова та Віктора Тетюцького. За версію слідства, вони були завербовані російськими спецслужбами, а також пройшли спеціальну підготовку на території Бєлгородської області. За наявною у слідства інформацією, за здійснення теракту виконавці повинні були отримати 10 тисяч доларів.