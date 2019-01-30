Суд по делу о теракте возле харьковского Дворца спорта перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Во Фрунзенском райсуде Харькова сегодня должно было состояться заседание в уголовном производстве по теракту возле Дворца спорта в Харькове, однако его перенесли на 6 февраля. Об этом УНН сообщила заместитель главы райсуда Ольга Горпинич.
"Да, (перенесли - ред.) на следующую среду, 6 февраля, на 11:30", - отметили в суде.
Причины переноса пока не известны.
Как сообщал УНН, прокуратура Харькова не подтвердила голодание одного из трех обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта.
Ранее суд оставил под стражей обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове еще на два месяца.
Напомним, теракт возле Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 года во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека.
По подозрению в теракте задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцкого. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами, а также прошли специальную подготовку на территории Белгородской области. По имеющейся у следствия информации, за совершения теракта исполнители должны были получить 10 тісяч долларов.