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Суд у справі поліцейського Олійника 11 квітня розгляне докази сторони обвинувачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Голосіївський районний суд Києва у справі поліцейського Сергія Олійника, який обвинувачується у вбивстві неповнолітнього під час затримання BMW 7 лютого 2016 року, розгляне докази сторони обвинувачення. Про це УНН повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

“Наступне засідання щодо Олійника відбудеться 11 квітня. Заплановано дослідження доказів сторони обвинувачення”, — сказала Максимець.

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Вона нагадала, що на останньому засіданні, яке відбулося 2 березня, суд продовжив запобіжний захід Олійнику у вигляді особистого забов’язання до 1 травня.

Нагадаємо, 7 лютого 2016 року у Києві співробітник Управління патрульної поліції в м.Києві Сергій Олійник під час переслідування автомобіля BMW смертельно поранив з табельної зброї 17-річного пасажира цієї автівки.

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