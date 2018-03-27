Суд по делу полицейского Олийныка 11 апреля рассмотрит доказательства стороны обвинения

"Следующее заседание по Олийныку состоится 11 апреля. Запланировано исследование доказательств стороны обвинения", - сказала Максимец.

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Она напомнила, что на последнем заседании, которое состоялось 2 марта, суд продлил меру пресечения Олийныку в виде личного обязательства до 1 мая.

Напомним, 7 февраля 2016 года в Киеве сотрудник Управления патрульной полиции в Киеве Сергей Олийнык во время преследования автомобиля BMW смертельно ранил из табельного оружия 17-летнего пассажира этого автомобиля.