Суд по делу полицейского Олийныка 11 апреля рассмотрит доказательства стороны обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Голосеевский районный суд Киева по делу полицейского Сергея Олийныка, который обвиняется в убийстве несовершеннолетнего при задержании BMW 7 февраля 2016 года, рассмотрит доказательства стороны обвинения. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Следующее заседание по Олийныку состоится 11 апреля. Запланировано исследование доказательств стороны обвинения", - сказала Максимец.
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Она напомнила, что на последнем заседании, которое состоялось 2 марта, суд продлил меру пресечения Олийныку в виде личного обязательства до 1 мая.
Напомним, 7 февраля 2016 года в Киеве сотрудник Управления патрульной полиции в Киеве Сергей Олийнык во время преследования автомобиля BMW смертельно ранил из табельного оружия 17-летнего пассажира этого автомобиля.