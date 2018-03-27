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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 33732 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Суд по делу полицейского Олийныка 11 апреля рассмотрит доказательства стороны обвинения

Суд по делу полицейского Олийныка 11 апреля рассмотрит доказательства стороны обвинения

Киев  •  УНН

 • 17045 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Голосеевский районный суд Киева по делу полицейского Сергея Олийныка, который обвиняется в убийстве несовершеннолетнего при задержании BMW 7 февраля 2016 года, рассмотрит доказательства стороны обвинения. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Следующее заседание по Олийныку состоится 11 апреля. Запланировано исследование доказательств стороны обвинения", - сказала Максимец.

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Она напомнила, что на последнем заседании, которое состоялось 2 марта, суд продлил меру пресечения Олийныку в виде личного обязательства до 1 мая.

Напомним, 7 февраля 2016 года в Киеве сотрудник Управления патрульной полиции в Киеве Сергей Олийнык во время преследования автомобиля BMW смертельно ранил из табельного оружия 17-летнего пассажира этого автомобиля.

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