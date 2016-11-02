Суд у справі Н.Шаріної у Москві продовжиться 23 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міщанський суд Москви призначив наступне слухання у кримінальній справі щодо директорки Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної на 23 листопада, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як пише видання, таке рішення ухвалили, оскільки 2 листопада адвокати Н.Шаріної не були готові допитувати свідків.
У середу Міщанський суд Москви почав розглядати по суті справу проти Н.Шаріної, обвинуваченої в екстремізмі і розтраті.
Нагадаємо, Н.Шаріна перебуває під домашнім арештом із жовтня 2015 року. Їй інкримінують порушення російського законодавства за статтями про розпалювання ненависті й ворожнечі, а також розтрату коштів.
Н.Шаріну затримали після обшуку в бібліотеці, під час якого вилучили книги, визнані у Росії забороненими екстремістськими матеріалами.
Правозахисний центр “Меморіал” визнав Н.Шаріну політв’язнем.