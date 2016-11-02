Суд по делу Н.Шариной в Москве продолжится 23 ноября

Как пишет издание, такое решение приняли, поскольку 2 ноября адвокаты Н.Шариной не были готовы допрашивать свидетелей.

В среду Мещанский суд Москвы начал рассматривать по существу дело против Н.Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате.

Напомним, Н.Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года. Ей инкриминируют нарушение российского законодательства по статьям о разжигании ненависти и вражды, а также растрату средств.

Н.Шарину задержали после обыска в библиотеке, во время которого изъяли книги, признанные в России запрещенными экстремистскими материалами.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Н.Шарину политзаключенным.