Суд по делу Н.Шариной в Москве продолжится 23 ноября

ukru
15 марта, 19:03 • 115131 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166401 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137836 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130297 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112734 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105428 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101396 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135031 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132018 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127857 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 54256 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

16 марта, 13:01 • 49561 просмотра
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 31857 просмотра
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

16 марта, 14:34 • 38050 просмотра
Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

15:21 • 27356 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 135028 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 134470 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 269607 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 298640 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 234652 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 31857 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109222 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132018 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114849 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131958 просмотра
Актуальное
Суд по делу Н.Шариной в Москве продолжится 23 ноября

Суд по делу Н.Шариной в Москве продолжится 23 ноября

Киев • УНН

 • 12395 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Мещанский суд Москвы назначил следующее слушание по уголовному делу в отношении директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной на 23 ноября, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".

Как пишет издание, такое решение приняли, поскольку 2 ноября адвокаты Н.Шариной не были готовы допрашивать свидетелей.

В среду Мещанский суд Москвы начал рассматривать по существу дело против Н.Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате.

Напомним, Н.Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года. Ей инкриминируют нарушение российского законодательства по статьям о разжигании ненависти и вражды, а также растрату средств.

Н.Шарину задержали после обыска в библиотеке, во время которого изъяли книги, признанные в России запрещенными экстремистскими материалами.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Н.Шарину политзаключенным.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы