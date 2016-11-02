Суд по делу Н.Шариной в Москве продолжится 23 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Мещанский суд Москвы назначил следующее слушание по уголовному делу в отношении директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной на 23 ноября, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
Как пишет издание, такое решение приняли, поскольку 2 ноября адвокаты Н.Шариной не были готовы допрашивать свидетелей.
В среду Мещанский суд Москвы начал рассматривать по существу дело против Н.Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате.
Напомним, Н.Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года. Ей инкриминируют нарушение российского законодательства по статьям о разжигании ненависти и вражды, а также растрату средств.
Н.Шарину задержали после обыска в библиотеке, во время которого изъяли книги, признанные в России запрещенными экстремистскими материалами.
Правозащитный центр "Мемориал" признал Н.Шарину политзаключенным.