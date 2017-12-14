Суд у справі Майдану відхилив відвід судді Шапутько

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Печерський райооний суд Києва, у провадженні якого перебуває клопотання Генпрокуратури на надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове слідство у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів на Майдані Незалежності у Києві в лютому 2014 року, відмовив стороні захисту Януковича у відводі слідчого судді Світлани Шапутько. Відповідну ухвалу оголосив сьогодні суддя Роман Новак, передає кореспондент УНН.