Суд у справі Майдану відхилив відвід судді Шапутько
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Печерський райооний суд Києва, у провадженні якого перебуває клопотання Генпрокуратури на надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове слідство у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів на Майдані Незалежності у Києві в лютому 2014 року, відмовив стороні захисту Януковича у відводі слідчого судді Світлани Шапутько. Відповідну ухвалу оголосив сьогодні суддя Роман Новак, передає кореспондент УНН.
"Судом не встановлено обставин, які можуть свідчити про упередженість судді Шапутько... Суд ухвалив: у задоволенні клопотання адвоката Шадріна про відвід судді Шапутько відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає", - сказав Новак.
Варто зазначити, що на сьогоднішнє судове засідання з розгляду відводу судді Шапутько, призначений Януковичу Центром надання безоплатних юридичних послуг адвокат Олександр Шадрін не з'явився.
Як пояснили кореспонденту УНН представники сторони обвинувачення, вони з подивом дізналися, що адвокат зареєстрований не у Київській адвокатській колегії, а у Харківській, за місцем свого проживання. Відповідно, як зазначили прокурори, наразі важко уявити, "яким чином цей адвокат представлятиме інтереси Януковича в Київському суді".
Враховуючи такий перебіг подій, прокурори не виключили, що будуть ставити перед судом питання з'ясувати, яким чином відбулося введенення цього адвоката у справу.
Як повідомляв УНН, 12 грудня захист В.Януковича у справі про розстріл Майдану вдруге заявив відвід судді Печерського районного суду Києва Світлані Шапутько.
Нагадаємо, суд у справі Майдану перенесли через зміну адвокатів Януковича.
Також нагадаємо, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання Генеральної прокуратури України на дозвіл проведення спеціального (заочного) досудового розслідування за підозрою Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року.