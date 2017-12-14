Суд по делу Майдана отклонил отвод судьи Шапутько
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Печерский райооний суд Киева, в производстве которого находится ходатайство Генпрокуратуры на предоставление разрешения на специальное (заочное) досудебное следствие в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014, отказал стороне защиты Януковича в отводе следовственной судьи Светланы Шапутько. Соответствующее постановление объявил сегодня судья Роман Новак, передает корреспондент УНН.
"Судом не установлено обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости судьи Шапутько ... Суд постановил: в удовлетворении ходатайства адвоката Шадрина об отводе судьи Шапутько отказать. Постановление обжалованию не подлежит", - сказал Новак.
Стоит отметить, что на сегодняшнее судебное заседание по рассмотрению отвода судьи Шапутько, предназначенный Януковичу Центром предоставления бесплатных юридических услуг адвокат Александр Шадрин не появился.
Как пояснили корреспонденту УНН представители стороны обвинения, они с удивлением узнали, что адвокат зарегистрирован не в Киевской адвокатской коллегии, а в Харьковской, по месту своей прописки. Соответственно, как отметили прокуроры, пока трудно представить, "каким образом этот адвокат будет представлять интересы Януковича в Киевском суде".
Учитывая ход событий, прокуроры не исключили, что будут ставить перед судом вопрос, выяснить, каким образом произошло введенення этого адвоката в дело.
Как сообщал УНН 12 декабря защиту Януковича по делу о расстреле Майдана во второй раз заявил отвод судьи Печерского районного суда Киева Светлане Шапутько.
Напомним, суд по делу Майдана перенесли из-за смены адвокатов Януковича.
Также напомним, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины на разрешение проведения специального (заочного) досудебного расследования по подозрению Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.