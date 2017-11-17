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Суд у справі Майдану слухатиме показання свідків-політиків у закритому режимі

Суд у справі Майдану слухатиме показання свідків-політиків у закритому режимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Печерській районний суд Києва прийняв рішення слухати у закритому режимі відеозаписи показання свідків-політиків під час розгляду клопотання Генпрокуратури про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року, передає кореспондент УНН, таке рішення сьогодні винесла слідчий суддя Світлана Шабутько.

"Суд надалі слухатиме допити свідків у закритому режимі", - зазначається у рішенні суду.

Варто зазначити, що сьогодні суд розпочав знайомитися з показаннями колишнього народного депутата В’ячеслава Кириленко.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання ГПУ про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-президента Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану в лютому 2014 року.

Як повідомляв УНН, Москаль наполягає на розслідуванні справи Майдану в комплексі з розстрілами міліції.

Українські Національні Новини

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