Суд у справі Майдану слухатиме показання свідків-політиків у закритому режимі

"Суд надалі слухатиме допити свідків у закритому режимі", - зазначається у рішенні суду.

Варто зазначити, що сьогодні суд розпочав знайомитися з показаннями колишнього народного депутата В’ячеслава Кириленко.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання ГПУ про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-президента Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану в лютому 2014 року.

Як повідомляв УНН, Москаль наполягає на розслідуванні справи Майдану в комплексі з розстрілами міліції.