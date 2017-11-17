Суд по делу Майдана будет слушать показания свидетелей-политиков в закрытом режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева принял решение слушать в закрытом режиме видеозаписи показания свидетелей-политиков во время рассмотрения ходатайства Генпрокуратуры о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года, передает корреспондент УНН, такое решение сегодня вынесла следственный судья Светлана Шабутько.
"Суд в дальнейшем будет слушать допросы свидетелей в закрытом режиме", - отмечается в решении суда.
Стоит отметить, что сегодня суд начал знакомиться с показаниями бывшего народного депутата Вячеслава Кириленко.
Напомним, Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства ГПУ о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.
Как сообщал УНН, Москаль настаивает на расследовании дела Майдана в комплексе с расстрелами милиции.